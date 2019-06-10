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Португалія — Нідерланди: де дивитися онлайн матч фіналу Ліги Націй
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Опитування. Португалія - Нідерланди: хто стане переможцем Ліги Націй
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Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії
Феноменальний гол Циганкова у ворота збірної Сербії Андрій Твердохліб
07.06.2019 23:46 2073
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020
Дубль Циганкова декласував Сербію в 1-му таймі матчу кваліфікації Євро-2020 Андрій Твердохліб
07.06.2019 22:47 1047
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих"
Україна – Сербія: вболівальники організували живий коридор для "синьо-жовтих" Valeriy Ruchka
07.06.2019 15:26 1072
Легендарний капітан Бостона зіграв матч фінальної серії із зламаною щелепою
Легендарний капітан Бостона зіграв матч фінальної серії із зламаною щелепою Valeriy Ruchka
07.06.2019 15:08 855
Кличко закликав відвідати столичний зоопарк з лебедем на руках
Кличко закликав відвідати столичний зоопарк з лебедем на руках Valeriy Ruchka
07.06.2019 09:54 840
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Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 09:00 345564 0
Украинский и европейский футбол в прямом ефире
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

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Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.

Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші європейські клубні турніри - Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Англійська Прем'єр-ліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2. Баталії найкращих футбольних команд Англії - Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка. Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юргеном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

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Також на телеканалах Футбол 1/2 київське Динамо намагається дійти якомога далі в розіграші Ліги Європи. Ну, а родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне класико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

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Джерело - champion.com.ua.

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