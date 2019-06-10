Сьогодні, 10 червня, збірна України проведе матч 4-го туру відбіркового турніру Євро-2020 проти збірної Люксембургу.

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Наставники обох команд уже визначилися зі складами.

Євро - 2020. Відбірковий турнір

10 червня, 21:45. Львів. Арена Львів

Група В, 4-й тур

Україна - Люксембург

Стартові склади команд:

Україна: П'ятов, Караваєв, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Степаненко, Циганков, Маліновський, Зінченко, Коноплянка, Яремчук.

Запасні: Паньків, Шепелєв, Соболь, Бурда, Шапаренко, Кравець, Марлос, Пластун, Швед, Безус, Коваленко, Лунін.

Люксембург: Моріс, Шано, К. Мартінс, Жерсон, Янс, О.Тілль, Баррейро, Мартінс, Родрігеш, В.Тілль, Да Мота.

Запасні: Шон, Кіпс, Махмутович, Мальже, Селіхович, Хольц, Бензі, Сінані, Яніш, Тюрпель, Скендерович.

Нагадаємо, Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, розпочинаючи з 21:30.

Джерело - Чемпіон.