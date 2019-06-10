Підопічні Шевченка проведуть черговий матч відбору Євро-2020

Євро - 2020. Відбірковий турнір

10 червня, 21:45. Львів. Арена Львів

Група В, 4-й тур

Україна - Люксембург

Матч завершується. Україна здобуває ненайлегшу перемогу, але результат наші хлопці здобули!

90' Венсан Тіль відверто тягнув Зінченка за футболку, жовта картка для гравця збірної Люксембургу.

90' Піднявся Руслан, буде продовжувати м'яч.

90' Маліновський лежить на полі, схоже і третя заміна буде вимушеною.

90' 4 хвилини додав суддя до основного часу.

90' Пішла подача, П'ятов вистрибнув, але не зафіксував м'яч, збили воротаря збірної України.

90' Янс прострілював з лівого флангу, але Караваєв заблокував подачу, буде кутовий.

89' Гімн України лунає на Арені Львів!

88' Едуард Соболь з'явився на полі замість Циганкова.

87' Зазнав ушкодження Циганков, лежить на газоні. Схоже, схоже що знадобиться заміна Віктору

86' Дорожать м'ячем українці, змушують суперника побігати.

84' Гості заробили стандарт. Бенсі виконав високу подачу, Пятов вийшов з воріт і забрав м'яч, правда з другої спроби.

82' Лінійний суддя вгледів офсайд у Родрігеша, але повтор показав, що все було в рамках правил, Герсон був на одній лінії із захисником України.

81' Невеликі перестановки на полі: Віктор Циганков відправився тепер на лівий фланг атаки, а Віктор Коваленко гратиме на правому.

80' Зінченко заробив жовту за фол у центрі поля.

79' Заміна у складі збірної Україїни. Коноплянка пішов відпочивати, замість нього вийшов Віктор Коваленко.

78' Друга заміна у гостей: замість Олів'є Тіля на полі з'явився Давід Турпель.

77' Яремчук видав класний закид вперед на Циганкова, але того випередив Ларс Герсон.

76' Коноплянка виконав хорошу навісну передачу в центр штрафного майданчика, Степаненко головою пробив з 7-ми метрів, але не влучив у дальній кут.

74' Миколенко заробив штрафний на лівому фланзі атаки, змусивши Венсана Тіля порушити правила.

73' Коноплянка не встиг до м'яча після пасу Маліновського. Руслан сьогодні часто помиляється при передачах.

71' Олів'є Тіль підштовхнув Циганкова в спину в центрі поля.

69' Ще один простріл від гравців Люксембургу накрив воротар збірної України.

68' Пішла подача, але П'ятов вийшов і забрав м'яч у руки.

67' Караваєв отримав жовту картку за фол на правому фланзі.

66' Циганков, намагаючись наздогнати м'яч, що йшов за лицьову, мало не перелетів через рекламний щит.

65' Родрігеш пробив з 23-х метрів, закрутивши м'яч у дальній нижній кут, але П'ятов впевнено накрив м'яч.

64' Лоран Жанс поодинці вирішив загострити ситуацію, увірвався в штрафну, дійшов до лицьової лінії, виконав навіс, але прямо в руки П'ятову.

63' Олів'є Тіль зважився на дальній удар, м'яч пролетів вище воріт.

62' "Червоні леви" володіють м'ячем, але без гостроти в атаці.

61' Коноплянка легко пройшов Шано, але переграти воротаря з гострого кута не зміг.

60' Ще один штрафний удар для гостей. Венсан Тіль обвів стінку, направивши м'яч в нижній кут, але П'ятов врятував команду від голу.

59' Гості розіграли стандарт, але ні до чого небезпечного це не привело.

58' Миколенко отримав жовту картку за жорсткий підкат проти Марвіна Граца.

57' Кривцов повернувся на поле. Трибуни заводять футболістів, чекають другого голу.

56' Миколенко виконав класний закид за спину захисникам, але у Яремчука удар не вийшов.

54' Перша заміна у Люксембурга: замість Да Моти на полі з'явився Стефано Бенсі.

53' Герсону Родрігешу не відбутися усним попередженням, суддя нагородив його жовтою карткою.

52' Родрігеш на високій швидкості врізався в Кривцова, Сергію знадобилася допомога медиків.

51' Циганков пробив з 23-х метрів по центру воріт, Моріс зловив м'яч в руки.

50' Зінченко побачив вільного Коноплянку, який набирав високу швидкість, ось тільки пас у нього не вийшов.

48' Даніель Да Мота заліз в положення "поза грою".

46' Другий тайм розпочався!

Завершилася перша половина гри. На голову вище була збірна України, однак тієї реалізації, що була в матчі з Сербією ми не бачимо.

45' Одну хвилину додав арбітр до першого тайму.

44' Пішла подача, але прямо у руки голкіперу.

43' Зінченко обігрався з Коноплянкою, прострілював Олександр, але лише кутовий.

42' Пробивав Руслан, але влучив у стійку.

41' Маліновський заробив небезпечний штрафний біля воріт збірної Люксембургу.

40' Тим часом, серби вже 3-0 виграють у Литви.

39' Гості розіграли стандарт, Венсан Тіль виконав навісну передачу в центр штрафного майданчика, Мартінс головою відправив м'яч у ворота, але гол не був зарахований через офсайд у Крістофера, повтор показав, що суддя мав рацію.

38' Атакували гості, і заробили стандарт: Маліновський вдарив по ногах Родрігеша.

37' Контрвипад від гостей завершився ударом з лівого краю штрафної площі, П'ятов спокійно відбив м'яч руками в поле.

36' Без м'яча грають "червоні леви", тотальна перевага української збірної.

34' Українці притисли гостей. Одна з останніх атак завершилася прострілом Степаненка з лівого флангу і виносом у виконанні Шано.

32' Невдалий розіграш, Україна буде створювати позиційну атаку.

31' Пробив Руслан, але голкіпер кінчиками пальців перевів м'яч на кутовий.

30' Вистрибнув Да Мота до удару, жовта картка і ще одна спроба для Маліновського.

29' Помилилися захисники збірної Люксембургу, Коноплянка міг пробивати, але його у підкаті збив Тіль, жовта картка для захисника гостей.

28' Миколенко заблокував удар Олів'є Тіля з-за меж штрафного майданчика.

27' Маліновський виконав довгу діагональ на правий фланг в надії на ривок Караваєва, але Олександр не підтримав задум партнера.

26' Караваєв у простій ситуації втратив м'яч, випустивши його за бокову лінію.

24' Коноплянка виконав подачу в район дальньої штанги, захисник Люксембургу виграв верхову боротьбу у Циганкова, головою вибивши м'яч в сторону.

22' "Жовто-сині" збавили оберти, забули про атаку, контролюючи м'яч в центрі поля.

20' Родрігеш пробив по воротах після прострілу низом від одного з братів Тілей, м'яч пролетів трохи повз правої стійки.

19' Лоран Жанс вистрілив здалеку, але м'яч пролетів повз бажаної мети, П'ятов все контролював.

17' У Степаненко розсічення, йому перемотують голову.

16' Степаненко і Шано зіткнулися лобами в боротьбі за верховий м'яч після навісної подачі з кута поля. Знадобилася допомога медиків.

15' Зінченко вискочив один на один з Морісом, вистрілив з 15-ти метрів, але воротар зумів перевести м'яч на кутовий.

13' Баррейро пробив по воротах з лінії штрафного майданчика, П'ятову довелося вступити в гру, він перевів м'яч на кутовий.

12' Родрігеш не зміг дістати м'яч після діагональної передачі, випустивши його за бокову лінію. Поки у гостей в атаці нічого не виходить.

11' Фол у центрі поля: Миколенко зачепив ногу Венсана Тіля, Шевченко незадоволений таким рішенням судді.

10' Подавав вінгер Шальке, Степаненко виграв верх, але пробив у поперечку.

9' Коноплянка прорвався зліва, прострілював, але лише кутовий.

8' Після забитого голу збірна України продовжує контролювати м'яч.

6' ГООООЛ! Україна виходить вперед! Маліновський після кутового отримав м'яч на фланзі, виконав ідеальну передачу на Яремчука, а Роман поклав м'яч головою у кут.

5' Відповіді від гостей не було. Вони володіють м'ячем, але загострити гру не виходить, українці добре закрили всі зони.

3' Комбінація українців завершилася навісною подачею від Миколенка, але воротар спокійно заволодів м'ячем.

1' Матч розпочався!

Тепер на Арені Львів лунає гімн України!

Лунає гімн Люксембургу.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 10 червня, збірна України проведе матч 4-го туру відбіркового турніру Євро-2020 проти збірної Люксембургу.

Гра відбудеться у Львові на Арені Львів о 21:45.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, розпочинаючи з 21:30.

Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Суперники вже зустрічалися між собою в цьому відборі. У 2-му турі українці, завдяки автоголу Родрігеса на 93-й хвилині, вирвали перемогу - 2:1.

Нагадаємо, у 3-му турі збірна України знищила команду Сербії, а Люксембург задовольнився нічиєю з Литвою.

Джерело - Чемпіон.