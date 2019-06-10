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10 червня, 21:45. Львів. Арена Львів
Група В, 4-й тур

Україна - Люксембург

12' Родрігеш не зміг дістати м'яч після діагональної передачі, випустивши його за бокову лінію. Поки у гостей в атаці нічого не виходить.

11' Фол у центрі поля: Миколенко зачепив ногу Венсана Тіля, Шевченко незадоволений таким рішенням судді.

10' Подавав вінгер Шальке, Степаненко виграв верх, але пробив у поперечку.

9' Коноплянка прорвався зліва, прострілював, але лише кутовий.

8' Після забитого голу збірна України продовжує контролювати м'яч.

6' ГООООЛ! Україна виходить вперед! Маліновський після кутового отримав м'яч на фланзі, виконав ідеальну передачу на Яремчука, а Роман поклав м'яч головою у кут.

5' Відповіді від гостей не було. Вони володіють м'ячем, але загострити гру не виходить, українці добре закрили всі зони.

3' Комбінація українців завершилася навісною подачею від Миколенка, але воротар спокійно заволодів м'ячем.

1' Матч розпочався!

Тепер на Арені Львів лунає гімн України!

Лунає гімн Люксембургу.

Команди виходять на поле!

Стали відомі стартові склади команд.

Сьогодні, 10 червня, збірна України проведе матч 4-го туру відбіркового турніру Євро-2020 проти збірної Люксембургу.

Гра відбудеться у Львові на Арені Львів о 21:45.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку, розпочинаючи з 21:30.

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Суперники вже зустрічалися між  собою в цьому відборі. У 2-му турі українці, завдяки автоголу Родрігеса на 93-й хвилині, вирвали перемогу - 2:1.

Нагадаємо, у 3-му турі збірна України знищила команду Сербії, а Люксембург задовольнився нічиєю з Литвою.

Джерело - Чемпіон.

#Україна, #Люксембург, #Євро-2020, #онлайн
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