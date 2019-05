Ліга Європи. Фінал

29 травня, 22:00. Стадіон Олімпійський, Баку

Челсі - Арсенал

29' Торрейра в центрі отримав м'яч, після чого просунувся до воріт і намагався викотити снаряд на Обамеянга, але не пройшла ця передача, ніби скрізь ноги пройшла сфера.

27' Джака пробив з дальньої дистанції. М'яч просвистів над поперечиною.

24' Чудовий забіг зробив Канте, прострілив на Жиру, але француз дуже незграбно зіграв. Хотів зіграти п'ятою, але вибив м'яч за межі поля.

22' Педро фолить на лівому фланзі, і це черговий свисток арбітра. Занадто багато зупинок. Але, разом з тим, і жовтих карток від італійського рефері ми поки не бачимо.

21' Набагато впевненіше виглядають "каноніри" в перші 20 хвилин, більше гостроти вони створюють біля чужих воріт.

19' Притримали Ляказетта в центрі поля гравці Челсі. Крістенсен зараз наступив на ногу французькому форварду Арсенала. Роккі знову змушений зупиняти зустріч.

17' Розігрували кутовий гравці Арсенала, але Давід Луїс вибив м'яч подалі.

16' В результаті Луїс при розіграші штрафного удару порушив правила в атаці проти опонента. Суддя вирішив віддати м'яч футболістам Арсеналу, які прямо зараз розпочнуть свій новий наступ.

15' Косельни збив Жиру неподалік від штрафного суперника. Штрафний удар, до воріт близько 23-х метрів. Буде подача, швидше за все.

13' Поки Арсенал активніше діє в атаці. Підопічні Саррі дуже важко виходять з оборони.

12' Азар намагався заробити штрафний удар для своєї команди, але занадто рано повалився на газон, що призвело до того, що рефері розвів руками.

10' Мейтленд-Найлс з правого флангу прострілив м'яч на ближню штангу. Кепа недбало відбив снаряд у сторону прямо на Обамеянга, який в дотик пробив поруч з лівою штангою. Зовсім трохи не вистачило "канонірам", щоб відкрити рахунок у цій зустрічі.

8' Крістенсен завалив зараз на газон Обамеянга. Торрейра після розіграшу м'яча не зміг утримати його в ногах і завалив знову Азара. Багато фолів на старті гри. Їх вже набралося 4.

7' Мейтленд-Найлс порушив правила проти Азара. Перший фол зафіксував головний арбітр матчу з Італії. Вся бригада суддів сьогодні саме з цієї країни.

5' Дуже спокійну гру демонструють команди, не форсують події на початку матчу.

3' Луїс виконав довгу діагональ з лівого флангу на правий край штрафного "канонірів". Петр Чех спокійно вийшов з воріт і зафіксував м'яч у своїх руках. Просто, зате дуже надійно зіграв ветеран Арсеналу.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи! Команди готові до фінальної битви!

Стали відомі стартові склади команд.

У фіналі Ліги Європи 2018/19 зустрінуться англійські Челсі та Арсенал.

Матч відбудеться сьогодні, 29 травня о 22:00 за київським часом у Баку.

Текстова онлайн-трансляція відбудеться на Чемпіоні. Початок трансляції - 21:45.

