Лідс продовжив контракт з Б'єлсою

Головний тренер Лідса Марсело Б'єлса продовжив контракт з клубом до кінця сезону 2019/2020.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Аргентинець очолив Лідс влітку 2018 року, підписавши контракт за схемою 1 + 1. При цьому, керівництво клубу могло як розірвати угоду з тренером по закінченню першого року роботи, так і продовжити його ще один сезон, чим Лідс і скористався.

✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season — Leeds United (@LUFC) 28 мая 2019 г.

Під керівництвом Марсело Б'єлси Лідс фінішував на 3-й позиції в розіграші Чемпіоншипа, набравши 83 очка за підсумками 46 матчів. Клуб отримав право пробитися в плей-оф за право вийти в АПЛ, але за сумою двох матчів проти Дербі Каунті (1:0, 2:4) Лідс вибув з боротьби.

Нагадаємо, плей-оф Чемпіоншипа виграла Астон Вілла, яка і стала 20-м учасником АПЛ в наступному сезоні.

Джерело - Офіційний сайт Лідс.