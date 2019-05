Лідс продовжив контракт з Б'єлсою

Головний тренер Лідса Марсело Б'єлса продовжив контракт з клубом до кінця сезону 2019/2020.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Аргентинець очолив Лідс влітку 2018 року, підписавши контракт за схемою 1 + 1. При цьому, керівництво клубу могло як розірвати угоду з тренером по закінченню першого року роботи, так і продовжити його ще один сезон, чим Лідс і скористався.

✍️ | #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season