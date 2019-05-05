Карпати програли Арсеналу у 27 турі УПЛ

Сьогодні, 5 травня, Карпати поступилися київському Арсеналу.
Чемпіонат України, УПЛ
27 тур
5 травня
Карпати — Арсенал 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 10 Вакуленко, 0:2 - 74 Ковпак, 1:2 - 82 Онгль.
Карпати — Кучинський, Сандохадзе (Мірошниченко, 62), Гуйє (Гуцуляк, 61), Мехреміч, Онгль, Кльоц, Бусько (Понд, 46), Йода, Мякушко, Швед, Ді Франко.
Арсенал-Київ — Підківка Роман Юрійович, Башлай, Вакуленко, Жичиков, Дубінчак, Авагімян (Сагуткін, 26), Оріховський, Калитвинцев, Танковскій (Ліпартія, 73), Кадімян, Міссі-Мезу (Ковпак, 64).
Попередження: Швед (12), Гуйє (12), Ді Франко (45), Танковскій (45), Башлай (45), Оріховський (72), Мехреміч (90).
Вилучення: Швед (45).
Нагадаємо, Чорноморець вирвав перемогу у Десни. Також, Олімпік та Ворскла зіграли внічию.
Джерело - Чемпіон.