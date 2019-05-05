Олімпік та Ворскла розписали мирову в 27 турі УПЛ

Сьогодні, 5 травня, донецький Олімпік та полтавська Ворскла розписали нічию. Команди обмінялися по одному голу.

Спочатку Чеснаков відкрив рахунок на 39-й хвилині, але вже на 65-й Пасіч відновив паритет.

Чемпіонат України, УПЛ

27 тур

5 травня

Олімпік - Ворскла 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Чеснаков, 1:1 - 65 Пасіч

Олімпік: Кринськиц - Вантух, Цимбалюк, Гришко, Ксьонз - Гай - Політило, Тейшейра, Валєєв, Пасіч - Дегтярьов

Ворскла: Ткаченко - Габелок, Шарпар, Карека, Чеснаков - Мартиненко, Даллку, Кані, Васін - Ребенок - Шехич

Червона картка: Мартиненко(87)

Попередження: Ксьонз(36), Цимбалюк(50), Валєєв(58), Пасіч(67), Габелок(70), Ребенок(90+1)

Нагадаємо, Шахтар розгромив Львів.

Також, Динамо розписало мирову з Олександрією. Раніше Зоря мінімально поступилася Маріуполю.

Джерело - Чемпіон.