Олімпік та Ворскла розписали мирову в 27 турі УПЛ

Сьогодні, 5 травня, донецький Олімпік та полтавська Ворскла розписали нічию. Команди обмінялися по одному голу.
Спочатку Чеснаков відкрив рахунок на 39-й хвилині, але вже на 65-й Пасіч відновив паритет.
Чемпіонат України, УПЛ
27 тур
5 травня
Олімпік - Ворскла 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 39 Чеснаков, 1:1 - 65 Пасіч
Олімпік: Кринськиц - Вантух, Цимбалюк, Гришко, Ксьонз - Гай - Політило, Тейшейра, Валєєв, Пасіч - Дегтярьов
Ворскла: Ткаченко - Габелок, Шарпар, Карека, Чеснаков - Мартиненко, Даллку, Кані, Васін - Ребенок - Шехич
Червона картка: Мартиненко(87)
Попередження: Ксьонз(36), Цимбалюк(50), Валєєв(58), Пасіч(67), Габелок(70), Ребенок(90+1)
Нагадаємо, Шахтар розгромив Львів.
Також, Динамо розписало мирову з Олександрією. Раніше Зоря мінімально поступилася Маріуполю.
Джерело - Чемпіон.