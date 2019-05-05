Мій профіль
Ястремська - Плішкова: онлайн трансляція
Сьогодні 15:15 764
Світоліна поступилася в першому ж матчі на турнірі в Мадриді
Сьогодні 16:10 68
Альварес у непростому поєдинку здобув перемогу над Джейкобсом і об'єднав пояси
Сьогодні 13:10 461
Україна в овертаймі програла Естонії в заключному матчі чемпіонату світу
Вчора 22:25 1083
Костюк вдруге зіграє в основній сітці турніру в Мадриді
Вчора 14:12 842
Козлова зіграє в основній сітці на турнірі в Мадриді
Вчора 13:41 695
Переможний стрибок юної українки, який переписав історію Діамантової ліги
Вчора 12:09 2710
17-річна українка з особистим рекордом виграла перший етап Діамантової ліги
03.05.2019 22:02 1710
Козлова впевнено перемогла росіянку на турнірі в Мадриді
03.05.2019 17:41 1227
Португалія не буде подавати апеляцію на рішення УЄФА по Мораесу
03.05.2019 16:32 1062
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:10 Теніс Світоліна поступилася в першому ж матчі на турнірі в Мадриді 68
15:58 Футбол Олімпік та Ворскла розписали мирову в 27 турі УПЛ 957
15:27 Футбол Годін може стати найбільш високооплачуваним гравцем Інтера 315
15:17 Бокс Екс-тренер Кличка: Він не повернеться в ринг 299
15:15 Теніс Ястремська - Плішкова: онлайн трансляція 764
14:46 Футбол Петряк - гравець Віді, - Бурбас 310
14:28 Футбол Легендарний Хаві може очолити Бетіс 294
14:13 Футбол Арсенал - Брайтон: де дивитися онлайн матчу 37 туру АПЛ 178
14:00 Теніс Світоліна - Пармантьє: онлайн-трансляція 855
13:53 Блог Дружина Морозюка побила черговий рекорд відвертості в Instagram 488
13:44 Футбол Ракицький може стати чемпіоном Росії і України в одному сезоні 356
13:24 Теніс Цуренко - Кербер: онлайн-трансляція 446
13:18 Блог Зірка Голден Стейт зганьбився у матчі проти Х'юстона 302
13:10 Бокс Альварес у непростому поєдинку здобув перемогу над Джейкобсом і об'єднав пояси 461
12:42 Футбол Реал відмовився від покупки Тадича 433
12:30 Теніс Стаховський програв у фіналі парного турніру в Сеулі 442
11:47 Футбол Десна - Чорноморець: де дивитися онлайн матчу 27 туру УПЛ 234
11:38 Футбол Хацкевич: Медалі вже давно повісили на шию команді, яка йде на першому місці 656
11:27 Футбол Фірміно не зіграє з Барселоною. Салах під питанням 570
11:05 Футбол Реал - Вільярреал онлайн-трансляція матчу 36 туру Ла-Ліги 217
10:52 Хокей Бостон обіграв Коламбус, Колорадо поступилося Сан Хосе. Результати матчів НХЛ 253
10:42 Баскетбол Плей-оф НБА. Х'юстон в овертаймі обіграв Голден Стейт і скоротив відставання. Огляд матчу 349
10:32 Футбол Гаддерсфілд - Манчестер Юнайтед: де дивитися онлайн матчу 37 туру АПЛ 322
10:20 Футбол Ньюкасл - Ліверпуль 2:3: Огляд матчу 549
10:09 ММА Співак програв дебютний бій в UFC 761

Олімпік та Ворскла розписали мирову в 27 турі УПЛ

Сьогодні 15:58 957 0
Олімпік та Ворскла розписали мирову в 27 турі УПЛ

Сьогодні, 5 травня, донецький Олімпік та полтавська Ворскла розписали нічию. Команди обмінялися по одному голу.

Спочатку Чеснаков відкрив рахунок на 39-й хвилині, але вже на 65-й Пасіч відновив паритет.

Чемпіонат України, УПЛ

27 тур

5 травня

Олімпік - Ворскла 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 39 Чеснаков, 1:1 - 65 Пасіч

Олімпік: Кринськиц - Вантух, Цимбалюк, Гришко, Ксьонз - Гай - Політило, Тейшейра, Валєєв, Пасіч - Дегтярьов

Ворскла: Ткаченко - Габелок, Шарпар, Карека, Чеснаков - Мартиненко, Даллку, Кані, Васін - Ребенок - Шехич

Червона картка: Мартиненко(87)

Попередження: Ксьонз(36), Цимбалюк(50), Валєєв(58), Пасіч(67), Габелок(70), Ребенок(90+1)

Нагадаємо, Шахтар розгромив Львів.

Також, Динамо розписало мирову з Олександрією. Раніше Зоря мінімально поступилася Маріуполю.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Олімпік, #Ворскла
Коментарі ()