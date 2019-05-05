Чорноморець вирвав перемогу у Десни у 27 турі УПЛ

Сьогодні, 5 травня, одеський Чорноморець вирвав перемогу у Десни в рамках 27 туру УПЛ.

На 14-й хвилині Артем Фаворов вивів Десну вперед.

Однак одеситам вдалося зрівняти рахунок на 18-й хвилині голом Вільхьяльмссона.

А вже на 22-й хвилині Андрій Гітченко забив другий гол Десни в матчі.

Під кінець матчу Вільхьяльмссон оформив дубль зрівнявши рахунок. А вже на додаткових хвилинах Чорноморець вирвав перемогу забивши ще 2 голи за участі Павлова та Мусолітіна.

Чемпіонат України, УПЛ

27 тур

5 травня

Десна — Чорноморець 2:4 (2:1)

Голи: 1:0 - 13 Фаворов, 1:1 - 18 Вільхьяльмссон, 2:1 - 22 Гітченко, 2:2 - 86 Вільхьяльмссон, 2:3 - 90+1 Павлов, 2:4 - 90+4 Мусолітін.

Десна — Литовка, Імереков, Немчанінов, Люлька (Сергійчук, 77), Фаворов, Богданов, Картушов, Фаворов, Гітченко, Безбородько, Хльобас (Філіппов, 73).

Чорноморець — Кожухар, Норенков, Грачов, Рижук, Вільхьяльмссон, Танчик, Бабенко, Морозенко (Хамелюк, 57), Мусолітін, Трубочкін (Павлов, 78), Коваль (Семенів, 64).

Попередження: Немчанінов (18), Богданов (18), Коваль (36), Бабенко (43), Фаворов (46), Картушов (56), Павлов (88).

Нагадаємо, Олімпік та Ворскла зіграли внічию. Також, Динамо розписало мирову з Олександрією. Раніше Зоря мінімально поступилася Маріуполю.

Джерело - Чемпіон.