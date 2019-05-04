Динамо розписало мирову з Олександрією в 27 турі УПЛ

Сьогодні, четвертого травня, київське Динамо розписало мирову з Олександрією в рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги.
Чемпіонат України, УПЛ
27 тур
4 травня
Динамо - Олександрія 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 8 Лучкевич, 1:1 - 65 Русин
Динамо: Бущан - Миколенко, Кадар, Шабанов, Кравченко - Шепелєв, Буяльський, Андрієвський - де Пена Циганков, Цітаішвілі
Олександрія: Паньків - Бабогло, Цуріков, Полярус, Пашаєв - Запорожан - Лучкевич, Шендрик, Банада, Задерака - Сітало
Попередження: Баболго(36), Кравченко(45), Гречишкін(89)
Нагадаємо, Зоря мінімально поступилася Маріуполю. У минулому турі Зоря переграла Олександрію.
Джерело - Чемпіон.