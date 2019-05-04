Сьогодні, 4 травня, донецький Шахтар розгромив ФК Львів у рамках 27 туру української Прем'єр-ліги.
У першому таймі Альваро забив у свої ворота і відкрив рахунок голам Шахтаря.
У другій половині гри "гірники" забили ще 4.
Чемпіонат України, УПЛ
27 тур
4 травня
Шахтар - Львів 5:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 17 автогол Альваро, 2:0 - 51 Нем, 3:0 - 55 Болбат, 4:0 - 63 Коваленко, 5:0 - 76 Патрік
Шахтар: Шевченко - Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Алан Патрік, Коваленко - Нем, Маркос Антоніо, Тайсон - Мораєс
Львів: Бандура - Вісенте, Адамюк, Парамонов, Кадіна - Алваро, Борзенко, Педро - Пернамбуко, Феліпе Велозу, Дуарте
Попередження: Нем(9), Борзенко(41),
Нагадаємо, Динамо розписало мирову з Олександрією. Раніше Зоря мінімально поступилася Маріуполю.
Джерело - Чемпіон.