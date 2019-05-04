Сьогодні, 4 травня, донецький Шахтар розгромив ФК Львів у рамках 27 туру української Прем'єр-ліги.

У першому таймі Альваро забив у свої ворота і відкрив рахунок голам Шахтаря.

У другій половині гри "гірники" забили ще 4.

Чемпіонат України, УПЛ

27 тур

4 травня

Шахтар - Львів 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 17 автогол Альваро, 2:0 - 51 Нем, 3:0 - 55 Болбат, 4:0 - 63 Коваленко, 5:0 - 76 Патрік

Шахтар: Шевченко - Болбат, Кривцов, Матвієнко, Ісмаїлі - Алан Патрік, Коваленко - Нем, Маркос Антоніо, Тайсон - Мораєс

Львів: Бандура - Вісенте, Адамюк, Парамонов, Кадіна - Алваро, Борзенко, Педро - Пернамбуко, Феліпе Велозу, Дуарте

Попередження: Нем(9), Борзенко(41),

Нагадаємо, Динамо розписало мирову з Олександрією. Раніше Зоря мінімально поступилася Маріуполю.

Джерело - Чемпіон.