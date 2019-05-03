Офіційно. Україну не покарають у справі Мораеса

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА розглянув протести, подані федераціями футболу Португалії та Люксембургу щодо так званої справи Мораеса.

Як і повідомляв раніше глава ФФУ Андрій Павелко, рішення ухвалили на користь української сторони.

КДК УЄФА офіційно ухвалив рішення відхилити протест Люксембургу, а також відхилити протест Португалії.

Це означає, що збірна України збереже очки, набрані в перших двох матчах відбору до Євро-2020 і продовжить лідирувати в групі B.

Нагадаємо, Україна ризикувала отримати дві технічні поразки за підсумками матчів з Португалією та Люксембургом за участь в матчах натуралізованого бразильського форварда Жуніора Мораеса.

Джерело - УЄФА.