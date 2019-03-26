Федерація футболу Люксембургу опублікувала офіційний прес-реліз для ЗМІ, в якому підтвердила звернення до УЄФА з приводу законності участі у вчорашньому матчі форварда збірної України Жуніора Мораеса.

Джоель Вольф, генеральний секретар Футбольної федерації Люксембургу, розповів, що він вже подав протест з приводу участі в матчі зі збірною України Жуніора Мораеса.

"УЄФА збирається прийняти рішення з цього питання, але інформація, яку ми отримуємо, полягає в тому, що Мораес не проживає в Україні п'ять років поспіль. Ми не говорили з португальської федерацією з цього питання, і рішення звертатися з протестом було нашим. УЄФА тепер повинен передати справу дисциплінарному інспектору. Я не знаю, коли справа закінчиться", - заявив Вольф.

Нагадаємо, Люксембург вимагає зарахувати Україні технічну поразку.

Також, Федерація футболу Португалії збирається оскаржити натуралізацію футболіста, яка на їхню думку відбулася з порушеннями. Однак юристи пояснили, що натуралізація Мораеса була законною.

Джерело - Чемпіон.