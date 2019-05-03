Процедура натуралізації була правомірною

Завершилася епопея щодо ситуації з натуралізацією гравця Шахтаря Жуніора Мораеса.

Контрольно-дисциплінарний комітет УЄФА підтвердив правомірність виступів екс-бразильця за збірну України в матчах з Португалією і Люксембургом.

"Це перемога Мораеса і всього українського футболу! Ми завжди будемо до останнього захищати національну збірну і її гравців — справжніх патріотів України, і в УЄФА, і в ФІФА. А Жуніор вже довів, що є її патріотом", - написав президент ФФУ Андрій Павелко.

Нагадаємо, після матчів відбіркового циклу чемпіонату Європи 2020 року проти Португалії та Люксембургу, наші суперники звернулися до УЄФА. Вони підняли тему щодо неправомірної участі в поєдинках натуралізованого нападника збірної України Жуніора Мораеса.

Джерело - Чемпіон.