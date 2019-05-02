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Хаві оголосив про завершення кар'єри

Сьогодні 20:10 492 0
Іспанець зосередеться на тренерській діяльності
Хаві оголосив про завершення кар'єри

Легендарний півзахисник Барселони та збірної Іспанії Хаві повісить бутси на цвях по завершенню цього сезону.

Про це він заявив виданню AS.

"Мені хотілося б закінчити кар'єру, поки мені не виповнилося 39 років. Я зміг багато чого досягти за весь цей час. Це мій останній сезон в якості гравця. Однак дуже хочу подивитися, що на мене чекає в ролі тренера", - сказав іспанець.

За свою кар'єру Хаві зміг двічі виграти чемпіонат Європи, стати чемпіоном світу, завоювати чотири Ліги Чемпіонів.

39-річний Хаві Ернандес виграв чемпіонат Катару вперше в кар'єрі. За Аль-Садд він виступає з 2015 року.

Нагадаємо, Хаві передбачив майже весь плей-оф Кубку Азії.

Також, Хаві став претендентом на пост головного тренера Барселони.

Джерело - FootBoom.

#Хаві
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