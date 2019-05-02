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Відновлення Касільяса триватиме не менше півроку

Сьогодні 16:17 582 0
Стан голкіпера стабілізувався
Відновлення Касільяса триватиме не менше півроку

Процес відновлення голкіпера Порту Ікера Касільяса після перенесеного інфаркту міокарда займе не менше півроку.

Про це повідомляє AS.

За інформацією видання, лікарі спостерігатимуть за ситуацією навколо здоров'я гравця від трьох до шести місяців, після чого буде вирішено, чи зможе він знову приймати участь у матчах.

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На даний момент стан воротаря "драконів" стабілізувався, і він готується проходити медичні тести.

Нагадаємо, Реал підтримав Касільяса. Також підтримку висловили Рафаель Надальта Андрій Шевченко.

Джерело - xsport.ua.

#Касільяс, #Порту, #Інфаркт
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