Реал зворушливо підтримав Касільяса після серцевого нападу

Мадридський Реал висловив слова підтримки Ікеру Касільясу, який пережив інфаркт на тренуванні Порту.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

"Ікер Касільяс під час своєї професійної кар'єри довів, що здатний долати навіть найважчі перешкоди. Він зробив величезний внесок в успіхи нашої команди. Він довів, що справжні гравці Реала ніколи не здаються. Він продемонстрував на власному прикладі, що навіть за найсуворіших випробувань потрібно залишатися сильним і вірити в себе. Це і є справжній шлях до перемоги" - йдеться у повідомленні.