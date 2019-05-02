Шевченко Касільясу: Залишайся сильним, мій друг

Мій профіль
Барселона розгромила Ліверпуль та наблизилася до фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:57 4155
Арсенал зіграє з Валенсією, Айнтрахт з Челсі. Півфінальні матчі Ліги Європи
Сьогодні 08:44 176
Барселона - Ліверпуль 3:0. Відео голів та огляд матчу
Сьогодні 00:16 4428
WBA забрала чемпіонський пояс в Усика та віддала його росіянину Лєбєдєву
Вчора 20:09 3035
Касільяса госпіталізували з інфарктом
Вчора 19:20 2006
Збірна України здобула першу перемогу на чемпіонаті світу
Вчора 16:22 2179
Барселона - Ліверпуль: анонс і прогноз півфіналу ЛЧ
Вчора 06:48 2347
Аякс переграв Тоттенгем у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів
30.04.2019 23:57 1442
Помер легендарний український баскетболіст - Зураб Хромаєв
30.04.2019 19:03 3528
Визначили найкращого гравця туру УПЛ
30.04.2019 12:54 1008
Навколо спорту
Блоги
Зінченко запалив у Міжнародний день танцю. Відео поділився МанСіті
Зінченко запалив у Міжнародний день танцю. Відео поділився МанСіті Максим Буйдин
30.04.2019 13:01 1786
Відмінне завершення Гарріса - у ТОП-5 моментів дня НБА
Відмінне завершення Гарріса - у ТОП-5 моментів дня НБА Максим Буйдин
30.04.2019 12:00 363
Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019
Принц Гаррі, провал Мо Фари, кров на фініші: як відбувся Лондонський марафон 2019 Valeriy Ruchka
30.04.2019 08:02 772
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол
27 років тому збірна України провела перший матч в історії. Тоді ж був забитий і перший гол Максим Буйдин
29.04.2019 17:52 2375 2
Не просто легіонер: Віда святкує 30-річчя
Не просто легіонер: Віда святкує 30-річчя Максим Буйдин
29.04.2019 17:11 1125
Шокуючий день для України: Ентоні Джошуа два роки тому нокаутував Володимира Кличка
Шокуючий день для України: Ентоні Джошуа два роки тому нокаутував Володимира Кличка Valeriy Ruchka
29.04.2019 15:31 1014
Футболіст дав інтерв'ю із заголовком «Лікарі говорили, що я помру» і через день помер
Футболіст дав інтерв'ю із заголовком «Лікарі говорили, що я помру» і через день помер Максим Буйдин
29.04.2019 15:04 1936
11 років тому Скоулз забив той самий чудо-гол у ворота Барселони
11 років тому Скоулз забив той самий чудо-гол у ворота Барселони Максим Буйдин
29.04.2019 12:55 1332
Потужний блок-шот Хорфорда - момент дня в НБА
Потужний блок-шот Хорфорда - момент дня в НБА Максим Буйдин
29.04.2019 11:53 551
В Англії матч перервали через вилученого з поля футболіста. Він вимкнув світло на стадіоні, коли пішов у душ
В Англії матч перервали через вилученого з поля футболіста. Він вимкнув світло на стадіоні, коли пішов у душ Valeriy Ruchka
28.04.2019 22:47 1582
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:54 Бокс Джошуа: Повторний бій з Кличком — безпрограшний варіант 35
12:34 Футбол Арсенал — Валенсія: де дивитися онлайн півфінальний матч Ліги Європи 136
12:21 Футбол Мессі: Барселона переживає чудовий момент 271
11:59 Футбол Лунін підтримав Касільяса 326
11:38 Футбол Айнтрахт — Челсі: де дивитися онлайн півфінальний матч Ліги Європи 359
11:22 Футбол Чигринський повернувся до тренувань 321
10:59 Футбол Ференцварош хоче викупити Петряка 511
10:48 Теніс Калініна вийшла до другого кола на турнірі в Чарлстоні 302
10:36 Футбол Збірна України восени проведе матч в Дніпрі 939
10:16 Теніс Стаховський зупинився за крок до чвертьфіналу в Сеулі 327
09:53 Футбол Визначилися претенденти на звання Гравця тижня в Ліз чемпіонів 412
09:41 Футбол Шевченко Касільясу: Залишайся сильним, мій друг 792
09:26 Футбол Тренер Барселони: Мессі продовжує дивувати 1323
09:09 Навколо спорту Зінченко присвятив вільний час батькам 1662
08:55 Теніс Козлова вперше виступить на турнірі в Мадриді 360
08:44 Футбол Арсенал зіграє з Валенсією, Айнтрахт з Челсі. Півфінальні матчі Ліги Європи 176
08:30 Футбол Барселона — Ліверпуль: огляд матчу 520
08:10 Бокс Нокаут Ломаченка в бою з Кроллою найкращий у квітні 3090
07:00 Блог Касільяс дав перший коментар після інфаркту 1487
00:16 Футбол Барселона - Ліверпуль 3:0. Відео голів та огляд матчу 4428
00:08 Баскетбол Денвер - Портленд: онлайн-трансляція матчу плей-оф НБА 1071
00:07 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 68804
00:00 Хокей Кароліна - Айлендерс: онлайн-трансляція матчу НХЛ 1073
1 Травня 2019
23:57 Футбол Барселона розгромила Ліверпуль та наблизилася до фіналу Ліги чемпіонів 4155
23:29 ММА Батько Хабіба: Задушу батька Мак-Грегора із зав'язаними руками 10604

Шевченко Касільясу: Залишайся сильним, мій друг

Сьогодні 09:41 792 0
Шевченко Касільясу: Залишайся сильним, мій друг

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко підтримав воротаря португальського Порту Ікера Касільяса, який 1 травня переніс серцевий напад.

На своїй сторінці в Twitter українець написав.

"Залишайся сильним, мій друг", - йдеться у повідомленні Шевченка.

  АктулаьноКасільяс дав перший коментар після інфаркту

Підтримали зіркового гравця тенісист Рафаель Надаль. Також слова підтримки виголосили у мадридському Реалі.

Джерело - Чемпіон.

#Касільяс, #Порту, #Шевченко
Коментарі ()