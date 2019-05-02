Шевченко Касільясу: Залишайся сильним, мій друг

Головний тренер національної збірної України Андрій Шевченко підтримав воротаря португальського Порту Ікера Касільяса, який 1 травня переніс серцевий напад.
На своїй сторінці в Twitter українець написав.
"Залишайся сильним, мій друг", - йдеться у повідомленні Шевченка.
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Keep strong my friend! 💪🏻 @IkerCasillas pic.twitter.com/P3nUulAtJ9— Andriy Shevchenko (@jksheva7) 1 травня 2019 р.
Підтримали зіркового гравця тенісист Рафаель Надаль. Також слова підтримки виголосили у мадридському Реалі.
Джерело - Чемпіон.