Назвали найкращого гравця року в АПЛ

Захисник Ліверпуля Вірджил Ван Дейк визнаний найкращим гравцем року в АПЛ за версією PFA.

Його головним конкурентом вважався Рахім Стерлінг, проте голландець зміг обійти його і взяти нагороду. Іншими претендентами були - Бернарду Сілва, Серхіо Агуеро, Еден Азар і Садіо Мане.

The #PFA Players’ Player of the Year 2019 @LFC and @OnsOranje defender @VirgilvDijk 🏆👏⚽️ #PFAawards #POTY pic.twitter.com/BLq2TFt2vR