Назвали найкращого гравця року в АПЛ

Захисник Ліверпуля Вірджил Ван Дейк визнаний найкращим гравцем року в АПЛ за версією PFA.

Його головним конкурентом вважався Рахім Стерлінг, проте голландець зміг обійти його і взяти нагороду. Іншими претендентами були - Бернарду Сілва, Серхіо Агуеро, Еден Азар і Садіо Мане.

Цього сезону в АПЛ, Ван Дейк провів 36 матчів і забив 3 голи. За два тури до кінця чемпіонату, Ліверпуль на один пункт відстає від Манчестер Сіті і все ще є претендентом на чемпіонство.

Нагадаємо, Салах встановив новий рекод в історії Ліверпуля.

Також, Ліверпуль встановив новий рекорд клубу в АПЛ.

Джерело - Чемпіон.