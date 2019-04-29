Назвали найкращого гравця року в АПЛ

Захисник Ліверпуля Вірджил Ван Дейк визнаний найкращим гравцем року в АПЛ за версією PFA.
Його головним конкурентом вважався Рахім Стерлінг, проте голландець зміг обійти його і взяти нагороду. Іншими претендентами були - Бернарду Сілва, Серхіо Агуеро, Еден Азар і Садіо Мане.
The #PFA Players’ Player of the Year 2019 @LFC and @OnsOranje defender @VirgilvDijk 🏆👏⚽️ #PFAawards #POTY pic.twitter.com/BLq2TFt2vR— PFA | Professional Footballers' Association (@PFA) 28 April 2019
Цього сезону в АПЛ, Ван Дейк провів 36 матчів і забив 3 голи. За два тури до кінця чемпіонату, Ліверпуль на один пункт відстає від Манчестер Сіті і все ще є претендентом на чемпіонство.
Нагадаємо, Салах встановив новий рекод в історії Ліверпуля.
Також, Ліверпуль встановив новий рекорд клубу в АПЛ.
Джерело - Чемпіон.