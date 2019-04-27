Салах встановив новий рекод в історії Ліверпуля

Форвард Ліверпуля Мохамед Салах забив найбільше голів в історії Ліверпуля за перші 100 матчів - 69.

Подібний рекорд Салах встановив провівши 100-й матч у футболці мерсисайдців, відзначившись дублем у ворота Гаддерсфілда в матчі 36-го туру АПЛ (5:0), якраз дубль у грі дозволив встановити рекорд, адже попередні рекордсмени поступаються Мохамеду лише в один м'яч.

По 68 голів за Ліверпуль в перших 100 матах забили колишні форварди Роджер Гант і Сем Рейбоулд.

Нагадаємо, форвард Саутгемптона забив найшвидший гол в історії АПЛ. Також, Ліверпуль встановив новий рекорд клубу в АПЛ.

Джерело - Чемпіон.