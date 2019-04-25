Мер Києва Віталій Кличко відвідав матч київського Динамо проти Шахтаря.

Після матчу він розповів у ефірі Football HUB за кого вболівав.

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"Уболівав за Динамо, звичайно! Як мер Києва може вболівати за Шахтар? Хіба що гірники з кимось грають в Лізі чемпіонів — це інша історія. А якщо київське Динамо грає вдома, навіть не варто про таке запитувати. Я вже багато, багато років, тільки за Динамо", - заявив Кличко.