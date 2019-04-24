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Динамо в напруженому матчі зіграло внічию з Шахтарем

Сьогодні 20:31 205 0
Динамо в напруженому матчі зіграло внічию з Шахтарем

Київське Динамо приймало донецький Шахтар у матчі 25 туру Української Прем'єр-ліги.

Команди визначити переможця не змогли. А от арбітр не скупився на свистки та гірчичники.

Команди на двох заробили дев'ять гірчичників.

А от наприкінці матчу гірники втратили реальний шанс виграти у цьому протистоянні. У ворота Бойка арбітр призначив пенальті. Втім точку не зміг реалізувати Мораес.

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Чемпіонат України, УПЛ

25 тур

24 квітня

Динамо — Шахтар 0:0 (0:0)

Динамо: Бойко, Вербич (Русин, 74), Шепелєв, Шапаренко (Цітаішвілі, 54), де Пена, Циганков, Миколенко, Бурда, Буяльський, Кадар, Кендзьора.

Шахтар: П'ятов, Болбат (Бутко, 68), Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко (Дентіньйо, 77), Патрік, Тайсон, Соломон, Нем (Коваленко, 72), Мораес.

Попередження: Буяльський 31, Бурда 57, Мораес 57, Миколенко 59, де Пена 62, Болбат 63, Тайсон 78, Цітаішвілі 79, Дентіньйо 87.

Нагадаємо, Динамо перегляне нігерійського захисника.

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Шахтар, #УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга, #Динамо - Шахтар
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