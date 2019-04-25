Новачок Динамо вважає свій дебют вдалим

Півзахисник київського Динамо Карлос де Пена вважає свій дебют вдалим.

Про це він розповів після гри з Шахтарем.

"Мені здалося, що для дебюту я зіграв досить непогано, тим більше, що отримав на полі всі 90 хвилин. Але набагато важливіше, що про це думає наш головний тренер.

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Адаптація йде як треба, партнери підтримують мене, і я дійсно радий, що вдалося дебютувати в такій важливій грі, з таким суперником і на такому стадіоні. Знаю, що перемоги над Шахтарем у нас попереду", - заявив де Пена.

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Джерело - iSport.