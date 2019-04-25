Бойко розповів, що кричав Мораесу після пенальті

Воротар Динамо Денис Бойко врятував свою команду в грі з донецьким Шахтарем, відбивши пенальті.
Про епізод він розповів.
"Не знаю, був пенальті чи ні. Суддя поставив. Спасибі тренерському штабу, з яким ми розбираємо такі моменти. У нас є аналіз пенальті з Михайловим. Моя задача була змусити Мораеса пробити в цей кут.
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Що кричав йому? Нехай це залишиться історією. Гра скінчилась. Результат незадовільний. Будемо старатися в наступних матчах і сподіватися, що в нашому чемпіонаті ще є команди, які можуть відібрати очки у Шахтаря", - заявив Бойко
Нагадаємо, огляд матчу дивіться на Чемпіоні.
Джерело - Xsport.