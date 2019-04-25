Вічний чемпіон WBC Віталій Кличко і його брат екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир відвідали матч 25-го туру УПЛ між київським Динамо і донецьким Шахтарем.

Українське класико завершилася нульовою нічиєю.

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Джерело - Чемпіон.