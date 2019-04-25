Вічний чемпіон WBC Віталій Кличко і його брат екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Володимир відвідали матч 25-го туру УПЛ між київським Динамо і донецьким Шахтарем.
Українське класико завершилася нульовою нічиєю.
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🔥🔥Klitschko Brothers at the NSC Olympiyskiy in Kyiv, Ukraine! #DynamoShakhtar 🇺🇦 ⚽ Reposted from @chaimbleich - #soccer #dynamokiev #vip #wladimirklitschko #klitschko #thebest #vitaliklitschko #klitschkobrothers #legends #champions #Ukraine #kiev #kyiv #peopleschamp #rolemodel #teamklitschko #klitschkofansofficial #klitschkofanclub #україна #украина #київ #киев
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Джерело - Чемпіон.