Мій профіль
Динамо в напруженому матчі зіграло внічию з Шахтарем
Сьогодні 20:31 363
Динамо — Шахтар: огляд матчу
Сьогодні 21:46 196
Зінченко зіграє у старті проти Манчестера Юнайтед
Сьогодні 21:33 193
Динамо - Шахтар 0:0. ЯК ЦЕ БУЛО
Сьогодні 20:30 1899 1
Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ
Сьогодні 18:19 419
Динамо — Шахтар: стартові склади команд
Сьогодні 17:28 2130
Матч Динамо — Шахтар викликав ажіотаж
Сьогодні 17:15 1267
Козлова переграла росіянку на турнірі в Стамбулі
Сьогодні 13:41 453
Ястремська програла матч першого кола на турнірі в Стамбулі
Сьогодні 13:15 556
Раптово померла 28-річна збірниця України
Сьогодні 12:10 5548 1
Навколо спорту
Блоги
МанСіті - МЮ: відео-трейлер у стилі Месників
МанСіті - МЮ: відео-трейлер у стилі Месників Максим Буйдин
Сьогодні 17:47 256
Шахтар прогулявся по Києву перед матчем з Динамо
Шахтар прогулявся по Києву перед матчем з Динамо Максим Буйдин
Сьогодні 15:41 554
Дочка екс-гравця збірної України тренується в академії Бенфіки
Дочка екс-гравця збірної України тренується в академії Бенфіки Максим Буйдин
Сьогодні 14:39 998
Кидок Лілларда з центральної лінії і данки Сіммонса - у ТОП-10 моментів дня НБА
Кидок Лілларда з центральної лінії і данки Сіммонса - у ТОП-10 моментів дня НБА Максим Буйдин
Сьогодні 11:32 289
Пафосний Роналду похвалився накачаним торсом, сидячи на скелі
Пафосний Роналду похвалився накачаним торсом, сидячи на скелі Максим Буйдин
Сьогодні 11:00 616
Асист Рибалки, який обрізав всю оборону Бешикташа
Асист Рибалки, який обрізав всю оборону Бешикташа Максим Буйдин
Вчора 11:44 1326
Руйнівний данк Адетокунбо і алей-уп Мітчелла - в топ-5 моментів дня в НБА
Руйнівний данк Адетокунбо і алей-уп Мітчелла - в топ-5 моментів дня в НБА Максим Буйдин
Вчора 11:27 359
У Мережу "злили" раніше неопубліковане фото Мессі з дружиною
У Мережу "злили" раніше неопубліковане фото Мессі з дружиною Максим Буйдин
Вчора 07:10 1295
Данк українця увійшов у ТОП-5 найкращих моментів чемпіонату Іспанії
Данк українця увійшов у ТОП-5 найкращих моментів чемпіонату Іспанії Valeriy Ruchka
Вчора 06:00 1755
Пробачити й посадити — Усик прокоментував результати президентських виборів
Пробачити й посадити — Усик прокоментував результати президентських виборів Valeriy Ruchka
22.04.2019 22:36 3089
Чудо на льоду: воротар Торонто відзначився неймовірним сейвом
Чудо на льоду: воротар Торонто відзначився неймовірним сейвом Максим Буйдин
22.04.2019 19:56 812
Стадіон так стадіон. Динамо оригінально прорекламувало матч проти Шахтаря
Стадіон так стадіон. Динамо оригінально прорекламувало матч проти Шахтаря Valeriy Ruchka
22.04.2019 19:54 1416
Де Динамо, де? - Жадсон розповів про легендарну фразу
Де Динамо, де? - Жадсон розповів про легендарну фразу Максим Буйдин
22.04.2019 19:51 982
Мій друг - Шевченко тепло привітав легендарного Кака з Днем народження
Мій друг - Шевченко тепло привітав легендарного Кака з Днем народження Максим Буйдин
22.04.2019 19:45 721
У легендарного Кака День народждення. Згадаємо найкращі моменти в кар'єрі генія
У легендарного Кака День народждення. Згадаємо найкращі моменти в кар'єрі генія Максим Буйдин
22.04.2019 18:53 395
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:24 Футбол Вернидуб вдруге проігнорував післяматчеву прес-конференцію 38
22:51 Теніс Ястремська — Младенович: огляд матчу 178
22:27 Футбол Шахтар не пропускає в УПЛ понад 700 хвилин 116
22:06 Теніс Калініна пробилася до другого кола на турнірі в США 158
21:46 Футбол Динамо — Шахтар: огляд матчу 196
21:33 Футбол Зінченко зіграє у старті проти Манчестера Юнайтед 193
21:23 Футбол Сульшер оцінив шанси Манчестер Юнайтед на чемпіонство наступного сезону 198
21:09 Навколо спорту Фанати Динамо повісили Мораеса 358
20:56 Футбол Шальке не отримував пропозицій щодо трансферу Коноплянки 229
20:41 Футбол Зоря — ФК Львів: огляд матчу 415
20:31 Футбол Динамо в напруженому матчі зіграло внічию з Шахтарем 363
20:30 Футбол Динамо - Шахтар 0:0. ЯК ЦЕ БУЛО 1899 1
20:13 Навколо спорту Фанати Динамо вшанували Максима Чайку 341
20:00 Теніс Підсумковий турнір ATP відбудеться у Турині 200
19:44 Футбол Олександрія — Маріуполь: огляд матчу 235
19:22 Футбол Динамо перегляне нігерійського захисника 511
19:16 Футбол Гравець Баварії може перейти в Ювентус 570
19:00 Футбол Олександрія переграла Маріуполь 272
18:53 Футбол Зоря на останніх хвилинах переграла ФК Львів 349
18:19 Футбол Динамо – Шахтар: онлайн-трансляція матчу 25 туру УПЛ 419
17:47 Блог МанСіті - МЮ: відео-трейлер у стилі Месників 256
17:43 Плавання Олімпійська чемпіонка завершила кар'єру у 24 роки 342
17:28 Футбол Динамо — Шахтар: стартові склади команд 2130
17:15 Футбол Матч Динамо — Шахтар викликав ажіотаж 1267
16:39 Футбол Зоря – ФК Львів: стартові склади 396

Зінченко зіграє у старті проти Манчестера Юнайтед

Сьогодні 21:33 193 0
Українець потрапив до основного складу
Зінченко зіграє у старті проти Манчестера Юнайтед

Сьогодні, 24 квітня, Манчестер Сіті зіграє поєдинок 31-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестера Юнайтед.

Українець Олександр Зінченко вийде в стартовому складі.

  Актуально: Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті: анонс і прогноз центрального матчу АПЛ 

Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.

Нагадаємо, Зінченко потрапив у ТОП-4 найефективніших футболістів Європи.

Джерело - Чемпіон.

#АПЛ, #Англійська Прем'єр-ліга, #Манчестер Сіті, #Манчестер Юнайтед, #Зінченко
Коментарі ()