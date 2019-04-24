Сьогодні, 24 квітня, Манчестер Сіті зіграє поєдинок 31-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестера Юнайтед.
Українець Олександр Зінченко вийде в стартовому складі.
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Your City team to face United! 💙— Manchester City (@ManCity) 24 квітня 2019 р.
XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, Silva, Bernardo, Sterling, Aguero
Subs | Muric, Danilo, Sané, Mahrez, Otamendi, Jesus, Foden
⚽️ @HaysWorldwide #MUNMCI #mancity pic.twitter.com/GxkgUFZQ5l
Матч розпочнеться о 22:00 за Києвом.
Нагадаємо, Зінченко потрапив у ТОП-4 найефективніших футболістів Європи.
Джерело - Чемпіон.