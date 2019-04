Сьогодні, 24 квітня, Манчестер Сіті зіграє поєдинок 31-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Манчестера Юнайтед.

Українець Олександр Зінченко вийде в стартовому складі.

Your City team to face United! 💙



XI | Ederson, Walker, Kompany (C), Laporte, Zinchenko, Fernandinho, Gundogan, Silva, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Muric, Danilo, Sané, Mahrez, Otamendi, Jesus, Foden



