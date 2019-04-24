Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті: анонс і прогноз центрального матчу АПЛ

Манчестер Юнайтед - Манчестер Сіті

АПЛ, 31 тур

Олд Траффорд, Манчестер. 24 квітня, 22:00

У середу, 24-го квітня, в рамках 31-го туру чемпіонату Англії з футболу Манчестер Юнайтед прийматиме Манчестер Сіті.

Манчестерське дербі - це завжди видовище. Команди з одного міста ніколи не випускають шансу поставити один одному підніжку. Особливо тоді, коли залікові бали дуже важливі всім.

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У минулому турі Манчестер Юнайтед отримав в гостях чотири дзвінкі ляпаси від Евертона (0:4). Незважаючи на велику поразку, червоні дияволи продовжують боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів, чому сприяють осічки конкурентів. У підсумку, після 31-х зіграних турів Манчестер Юнайтед займає шосте місце в турнірній таблиці, маючи в активі 64 очки при різниці забитих і пропущених м'ячів 63-48. До бажаного четвертого місця, яке зараз займає Челсі, всього три залікових пункти.

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З Манчестер Сіті все ще простіше. Городяни продовжують чемпіонську гонку з Ліверпулем. На даний момент команда Пепа Гвардіоли відстає від червоних на два очки, але зіграла на один матч менше. Якщо спростити ситуацію, чемпіоном Англії в цьому сезоні стане той, хто не помилиться на фініші. А тому, хто допустить помилку, дістануться тільки срібні медалі. Так що три очки городянам життєво необхідні.

Варто відзначити, що Манчестер Юнайтед останнім часом міцно лихоманить. 1:2 від Вулвергемптона, 0:4 від Барселони за сумою двох матчів, 0:4 від Евертона... Схоже, Уле Гуннар Сульшер випустив з рук кермо влади командою, хоч і намагається з усіх сил цього не показувати . Втім, МанЮнайтед небезпечний завжди, а на дербі додаткова мотивація червоним дияволам і зовсім без потреби.

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Як би там не було, легкої прогулянки у городян не вийде. Навіть незважаючи на те, що букмекери вважають їх явними фаворитами зустрічі. На перемогу Манчестер Сіті дають коефіцієнт приблизно 1,5, на перемогу Манчестер Юнайтед - 7,0. Коли таке було? Нічия оцінюється коефіцієнтом 4,7.

Орієнтовні склади:

Манчестер Юнайтед: Де Геа, Шоу, Лінделеф, Смоллінг, Янг, Погба, Матич, Еррера, Лінгард, Решфорд, Лукаку.

Манчестер Сіті: Едерсон, Вокер, Стоунз, Емерік Ляпорт, Зінченко, Б. Сілва, Фернандінью, Д. Сілва, Стерлінг, Агуеро, Сане.

Слова:

Уле Гуннар Сульшер (головний тренер Манчестер Юнайтед): "Дербі з Манчестером - ідеальний варіант реабілітуватися перед уболівальниками. Я впевнений, вони підтримають нас у будь-якій ситуації, а ми в свою чергу постараємося показати для них найкращий футбол. Городяни борються за лідерство в чемпіонаті, тому нам потрібно бути готовим до тиску з їхнього боку. Буде багато небезпечних зіткнень, не виключаю, що хтось отримає травму".

Хосеп Гвардіола (головний тренер Манчестер Сіті): "Я чекаю кращу версію Манчестер Юнайтед. У них є гордість. У футболістів завжди є гордість, їм хочеться показати найкращий футбол. І ми це побачимо. Що стосується нашої підготовки, то, як і завжди, ми оцінимо сильні і слабкі сторони суперника і постараємося перемогти".

Прогноз Чемпіона: 1:3

Джерело - Чемпіон.