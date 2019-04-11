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Арсенал - Наполі: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Сьогодні 12:37 211 0
Арсенал - Наполі: де дивитися онлайн матч Ліги Європи

Сьогодні, 11-го квітня, відбудеться перший поєдинок 1/4 фіналу Ліги Європи, в якому лондонський Арсенал прийме неаполітанський Наполі.

Стартовий свисток зустрічі пролунає о 22:00 за київським часом.

  Актуально: Усі чвертьфінальні матчі Ліги Європи.

У прямому ефірі матч Арсенал - Наполі покаже телеканал Футбол 1.

  Також: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 

Також, онлайн-трансляцію здійснюватиме відеоресурс Oll.TV(Увага! Трансляція платна!)

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів  Манчестер Юнайтед поступився Барселоні, а  Гол Роналду не допоміг Ювентусу переграти Аякс 

Джерело - Чемпіон.

#Наполі, #Арсенал, #Ліга Європи
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