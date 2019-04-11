Арсенал зіграє з Наполі, Славія прийме Челсі. Чвертьфінальні матчі Ліги Європи

Сьогодні, 11 квітня, відбудуться перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи.
Усі чотири зустрічі відбудуться о 22:00 за Києвом.
Ліга Європи
1/4 фіналу
11 квітня
Бенфіка – Айнтрахт
22:00. Лісабон, Ештадіу Да Луж.
Славія – Челсі
22:00. Прага, стадіон Сінобо.
Вільяреал – Валенсія
22:00. Вільяреал. Естадіо де ла Кераміка.
Арсенал – Наполі
22:00. Лондон, стадіон Емірейтс.
Нагадаємо, у Лізі чемпіонів Манчестер Юнайтед поступився Барселоні, а Гол Роналду не допоміг Ювентусу переграти Аякс
Джерело - Чемпіон.