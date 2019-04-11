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Арсенал зіграє з Наполі, Славія прийме Челсі. Чвертьфінальні матчі Ліги Європи

Сьогодні 09:22 326 0
Арсенал зіграє з Наполі, Славія прийме Челсі. Чвертьфінальні матчі Ліги Європи

Сьогодні, 11 квітня, відбудуться перші чвертьфінальні матчі Ліги Європи.

Усі чотири зустрічі відбудуться о 22:00 за Києвом.

Ліга Європи

1/4 фіналу

11 квітня

Бенфіка – Айнтрахт 

 22:00. Лісабон, Ештадіу Да Луж.

Славія – Челсі

 22:00. Прага, стадіон Сінобо.

 Вільяреал – Валенсія

 22:00. Вільяреал. Естадіо де ла Кераміка.

 Арсенал – Наполі

 22:00. Лондон, стадіон Емірейтс.

Нагадаємо, у Лізі чемпіонів  Манчестер Юнайтед поступився Барселоні, а  Гол Роналду не допоміг Ювентусу переграти Аякс 

Джерело - Чемпіон.

#Арсенал, #Челсі, #Ліга Європи
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