Жеребкування півфіналу Кубка України: текстова онлайн-трансляція

Трансляція жеребкування на Чемпіоні

У понеділок, восьмого квітня, в Будинку футболу відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2018/2019.

Процедура жеребкування розпочнеться о 14:00.

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Текстову трансляцію жеребкування дивіться на Чемпіоні.

Варто зазначити, що напередодні стали відомі всі учасники півфіналу. Шахтар пробився завдяки перемозі над Динамо, Зоря — над ФК Львів, Інгулець та Дніпро-1 над Карпатами та Ворсклою відповідно.

Усі стадії Кубка України складаються з одного матчу. Господарем поля є команда, яка виступає в лізі, нижчій за рангом. Якщо зустрічаються команди однієї ліги, то господарем є команда, яка має непарний номер під час жеребкування.

Нагадаємо, гостями церемонії стануть володарі Золотого м'яча Ігор Бєланов і Олег Блохін.

Джерело - Чемпіон.