Інгулець по пенальті здолав Карпати та вийшов до півфіналу Кубка України

У 1/4 фіналу Кубка України з футболу Інгулець на стадіоні Ніка в Олександрії протистояв львівським Карпатам.
Долю матчу вирішила серія пенальті у якій сильнішими виявилися гравці Інгульця.
Дивіться на Чемпіоні: Дніпро-1 — Ворскла: пряма онлайн-трансляція
Основний час завершився з рахунком 1:1.
На 50-й хвилині Щедрий вивів господарів вперед.
Паритет у матчі відновив Мар'ян Швед на 97-й хвилині матчу.
Кубок України
1/4 фіналу
7 квітня
Інгулець — Карпати 1:1 (0:0)
Серія пенальті: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4
Голи: 1:0 - 50 Щедрий, 1:1 - 90+7 Швед
Нагадаємо, Зоря пробилася до півфіналу Кубка України.
Джерело - Чемпіон.