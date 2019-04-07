Інгулець по пенальті здолав Карпати та вийшов до півфіналу Кубка України

У 1/4 фіналу Кубка України з футболу Інгулець на стадіоні Ніка в Олександрії протистояв львівським Карпатам.

Долю матчу вирішила серія пенальті у якій сильнішими виявилися гравці Інгульця.

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Основний час завершився з рахунком 1:1.

На 50-й хвилині Щедрий вивів господарів вперед.

Паритет у матчі відновив Мар'ян Швед на 97-й хвилині матчу.

Кубок України

1/4 фіналу

7 квітня

Інгулець — Карпати 1:1 (0:0)

Серія пенальті: 0:1, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4

Голи: 1:0 - 50 Щедрий, 1:1 - 90+7 Швед

Нагадаємо, Зоря пробилася до півфіналу Кубка України.

Джерело - Чемпіон.