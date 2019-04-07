Луганці поборються за путівку в фінал

У 1/4 фіналу Кубка України з футболу ФК Львів на власному полі протистояв луганські Зорі.

Долю матчу вирішив лише один гол. Його на старті другого туру забив Богдан Лєднєв.

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Кубок України

1/4 фіналу

7 квітня

ФК Львів — Зоря 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 47 Лєднєв.

ФК Львів: Сарнавський, Борзенко, Парамонов, Воронін (Насонов, 76), Адамюк, Приймак, Дос Сантос, Сантос, Альваро (Мартан, 73), Феррейра, Да Сілва.

Зоря: Філіпе, Литвин, Вернидуб, Тимчик, Казаков, Чеберко (Михайличенко, 74), Сілас, Караваєв (Білий, 90+6), Лєднєв (Кабаєв, 84), Луньов, Будківський.

Попередження: Луньов 21, Борзенко, 74 Альваро 54, Чеберко 63, Ліпе 68.

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Джерело - Чемпіон.