У 1/4 фіналу Кубка України з футболу ФК Львів на власному полі протистояв луганські Зорі.
Долю матчу вирішив лише один гол. Його на старті другого туру забив Богдан Лєднєв.
Дивіться на Чемпіоні: Дніпро-1 — Ворскла: пряма онлайн-трансляція
Кубок України
1/4 фіналу
7 квітня
ФК Львів — Зоря 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 47 Лєднєв.
ФК Львів: Сарнавський, Борзенко, Парамонов, Воронін (Насонов, 76), Адамюк, Приймак, Дос Сантос, Сантос, Альваро (Мартан, 73), Феррейра, Да Сілва.
Зоря: Філіпе, Литвин, Вернидуб, Тимчик, Казаков, Чеберко (Михайличенко, 74), Сілас, Караваєв (Білий, 90+6), Лєднєв (Кабаєв, 84), Луньов, Будківський.
Попередження: Луньов 21, Борзенко, 74 Альваро 54, Чеберко 63, Ліпе 68.
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Джерело - Чемпіон.