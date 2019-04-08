Вперше в історії півфіналів Кубка України зіграє два клуби з першої ліги

Дніпро-1 та Інгулець переписали історію півфіналів Кубка України

Вперше в історії України в півфінальних матчах візьмуть участь відразу два клуби не з української Прем'єр-ліги.

Це представники першої ліги Дніпро-1 та Інгулець, які вибили у чвертьфіналі Ворслку і Карпати відповідно.

Свого часу Карпати стали першою командою, яка вийшла в півфінал, виступаючи не в УПЛ. Це сталося в сезоні 2005/06. Після цього з першої ліги в півфіналах грали Волинь 2010-го, Севастополь у 2013-го і Миколаїв 2017-го.

Також в 1/2 фіналу двічі виходили клуби з другої ліги — Славутич - 2014-го і Дніпро-1 торік.

Нагадаємо, текстова трансляція жеребкування півфінальних матчів Кубка України відбудеться 8 квітня на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.