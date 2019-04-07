Донецький Шахтар на ОСК Металіст приймав київське Динамо в рамках чвертьфіналу Кубка України з футболу. Переможця в матчі визначили в серії післяматчевих пенальті.

Вже на 9-й хвилині Денис Гармаш відкрив рахунок у матчі.

Паритет відновив Жуніор Мораес на 57 після помилки від Кадара.

Основний і додатковий час завершився внічию, а в серії пенальті сильнішими виявилися гравці Шахтаря.

Кубок України

1/4 фіналу

7 квітня

Шахтар - Динамо 1:1 (0:1)

Пенальті: 1:0, 1:1, 1:2, 2:2, 2:3, 3:3, 4:3

Голи: 0:1 - 9 Гармаш, 1:1 - 57 Мораес

Нагадаємо, Дніпро-1 переграло Ворсклу та вийшло до півфіналу Кубка України.

Також, Інгулець по пенальті здолав Карпати та вийшов до півфіналу Кубка України.

Раніше Зоря пробилася до півфіналу Кубка України.

Джерело - Чемпіон.