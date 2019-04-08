Команди догравали поєдинок в неповних складах

Матч 1/4 фіналу Кубка України між Шахтарем і Динамо, який відбувся у Харкові на ОСК Металіст, став найгрубішим в історії змагання.

Зустрічі між цими командами завжди проходять з великою кількістю емоцій, що нерідко виражається в чималій кількості карток різного кольору. У харківському матчі було показано 14 жовтих карток (по 7 для кожної команди) і 2 червоних. Достроково вирушили відпочивати в роздягальні Денис Гармаш і Жуніор Мораес.

Поєдинок завершився в серії післяматчевих пенальті, перемогу в якій святкував Шахтар.

Нагадаємо, 8 квітня відбудеться жеребкування півфінальних матчів Кубка України.

Джерело - Чемпіон.