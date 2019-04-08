Півфінали відбудуться 17 квітня

У понеділок, восьмого квітня, в Будинку футболу відбудеться жеребкування 1/2 фіналу Кубка України сезону-2018/2019.

Процедура жеребкування розпочнеться о 14:00.

Актуально: Шахтар - Динамо: серія пенальті та огляд матчу

Текстову трансляцію жеребкування дивіться на Чемпіоні.

Варто зазначити, що напередодні стали відомі всі учасники півфіналу. Шахтар пробився завдяки перемозі над Динамо, Зоря — над ФК Львів, Інгулець та Дніпро-1 над Карпатами та Ворсклою відповідно.

Усі стадії Кубка України складаються з одного матчу. Господарем поля є команда, яка виступає в лізі, нижчій за рангом. Якщо зустрічаються команди однієї ліги, то господарем є команда, яка має непарний номер під час жеребкування.

Нагадаємо, гостями церемонії стануть володарі Золотого м'яча Ігор Бєланов і Олег Блохін.

Раді вітати вас, друзі!

За кілька хвилин розпочнеться офіційна частина жеребкування півфінальних пар Кубку України.

Нагадаємо, що у жеребкуванні візьмут участь - Зоря, Шахтар, Інгулець та Дніро-1.

Уперше в історії в півфіналах Кубку України зіграють одразу дві першолігові команди.

Тим часом пропонуємо вам згадати драматичну серію пенальті у матчі 1/4 фіналу Шахтар - Динамо.

У кого є можливість спостерігати з прямою трансляцією, тоді переходьте за цим посиланням.

Процедура затримується....

До речі, чвертьфінальний матч Шахтар - Динамо, який відбувся напередодні, став найгрубішим в історії національного Кубку.

Ведучий жеребкування Олександр Гливінський розпочинає церемонію. Цього року вперше в історії фінал відбудеться в Запоріжжі.

Проведуть жеребкування легенди світового футболу Олег Блохін і Ігор Бєланов.

Учасникам жеребкування демонструють яскраві моменти гри володарів Золотого м'яча.

Бєланов і Блохін уже на сцені та готові розпочати процедеру.

На разі зіркові гості жеребкуання згадують історії зі своєї кар'єри. Бєланов, як справжній одесит, має прекрасне почуття гумору та жартує над Блохіним.

Бєланов висловив думку, що Хацкевич, напередодні, помилився з вибором гравців на пробиття пенальті у грі Динамо - Шахтар.

Розпочалося представлення команд-півфіналістів Кубку. Гостям та учасникам демонструють найцікавіші моменти чвертьфіналів.

Для Олега Блохіна є дивним, що одразу дві першолігові команди зіграють в півфіналі. До речі, у 1969 році Карпати виграли Кубок СРСР, представляючи саме Першу лігу радянської першості.

На думку Бєланова та Блохіна Шахтар - фаворит Кубку.

Бєланов різко засудив нещодавнє висловлювання Мірчі Луческу про Лобановського.

Іедучий нагадує, що півфінальні матчі пройдуть в один раунд.

Бєланов витягнув кульку з написом Шахтар Дорнецьк. Гірники отримують 3-й порядковий номер.Наступним витягнули - Інгулець, який отримав 3-1 номер і точно не зіграє з Шахтарем.

Зоря отримала 2-й номер та зіграє з Інгульцем.

Відповідно другу пару складуть Дніпро-1 - Шахтар.

🏆 «Шахтер» сыграет с СК «Днепр-1» в полуфинале Кубка Украины!



Матч состоится на выезде. Базовый день – 17 апреля.https://t.co/XMGJjNPUwD pic.twitter.com/CcqClznjVZ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 8 квітня 2019 р.

Господарями матчів будуть першолігові колективи.

А господарем фіналу стане переможець пари Дніпро-1 - Шахтар.

Тож у півфіналі Кубку України 17 квітня зіграють:

Зоря - Інгулець

Дніпро-1 - Шахтар

Нагадаємо, що фінал відбудеться в Запоріжжі 15 травня.

Джерело - Чемпіон.