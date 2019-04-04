Огляди матчів УПЛ на Чемпіоні

У 23 турі чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбулися три матчі.

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Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

3 квітня

Олександрія — Шахтар 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 12 пенальті Мораес

Зоря — Динамо 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 32 Караваєв, 2:0 - 54 Білий, 2:1 - 58 Буяльський, 2:2 - 63 Циганков, 2:3 - 82 пенальті Циганков.

ФК Львів — ФК Маріуполь 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 22 Ліпе, 1:1 - 55 Зубков, 1:2 - 70 Зубков, 1:3 - 77 Зубков, 2:3 - 80 Приймак

Джерело - Чемпіон.