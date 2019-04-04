У 23 турі чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги відбулися три матчі.
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Чемпіонат України, УПЛ
23 тур
3 квітня
Олександрія — Шахтар 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 12 пенальті Мораес
Зоря — Динамо 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 32 Караваєв, 2:0 - 54 Білий, 2:1 - 58 Буяльський, 2:2 - 63 Циганков, 2:3 - 82 пенальті Циганков.
ФК Львів — ФК Маріуполь 2:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 22 Ліпе, 1:1 - 55 Зубков, 1:2 - 70 Зубков, 1:3 - 77 Зубков, 2:3 - 80 Приймак
Джерело - Чемпіон.