Гірники здобули перемогу над поточним третім місцем

У 23 турі Української Прем'єр-ліги ПФК Олександрія приймала на власному полі Шахтар.

Гірники здобули мінімальну перемогу в матчі. Єдиний гол, який став вирішальним, відбувся на 12 хвилині з пенальті. Удар з точки реалізував Мораес.

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Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

3 квітня

Олександрія — Шахтар (0:1)

Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Цуріков, Полярус (Пономар, 79), Запорожан (Банада, 85), Лучкевич, Сітало, Шендрік, Гречишкін, Задерака (Шастал, 71).

Шахтар: П'ятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік (Майкон, 90+1), Тайсон, Нем (Дентіньйо, 79), Коваленко (Малишев, 86), Мораес

Гол: 0:1 - 12 пенальті Мораес

Попередження: Цуріков 12, Патрік 30, Коваленко 35, Мораес 37, Гречишкін 37, Степаненко 60, Шендрік 81.

Нагадаємо, голкіпер Шахтаря тягне м'ячі як Буффон.

Джерело - Чемпіон.