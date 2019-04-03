У 23 турі Української Прем'єр-ліги ПФК Олександрія приймала на власному полі Шахтар.
Гірники здобули мінімальну перемогу в матчі. Єдиний гол, який став вирішальним, відбувся на 12 хвилині з пенальті. Удар з точки реалізував Мораес.
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Чемпіонат України, УПЛ
23 тур
3 квітня
Олександрія — Шахтар (0:1)
Олександрія: Паньків, Бабогло, Ковалець, Цуріков, Полярус (Пономар, 79), Запорожан (Банада, 85), Лучкевич, Сітало, Шендрік, Гречишкін, Задерака (Шастал, 71).
Шахтар: П'ятов, Болбат, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Степаненко, Патрік (Майкон, 90+1), Тайсон, Нем (Дентіньйо, 79), Коваленко (Малишев, 86), Мораес
Гол: 0:1 - 12 пенальті Мораес
Попередження: Цуріков 12, Патрік 30, Коваленко 35, Мораес 37, Гречишкін 37, Степаненко 60, Шендрік 81.
Нагадаємо, голкіпер Шахтаря тягне м'ячі як Буффон.
Джерело - Чемпіон.