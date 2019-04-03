ФК Львів у бойовому матчі програв Маріуполю

Глядачі побачили п'ять голів

У 23 турі української Прем'єр-ліги ФК Львів вдома приймав Маріуполь.

Відкрив рахунок бразилець Ліпе. Далі хет-трик оформив маріуполець Олександр Зубков.

Коли здавалося що інтрига в матчі померла повернув її Владислав Приймак. Але більше голів команди не забивали. У підсумку 2:3 перемога Маріуполя.

Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

3 квітня

ФК Львів - ФК Маріуполь ()

ФК Львів: Бандура, Борзенко, Парамонов, Насонов, Адамюк, Мартан, Сабіно, Ліпе, Алваро, Педро, Бруно

ФК Маріуполь: Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворський, Кирюханцев, Федорчук, Ігнатенко, Чурко, Зубков, Сікан, Горбунов.

Голи: 1:0 - 22 Ліпе, 1:1 - 55 Зубков, 1:2 - 70 Зубков, 1:3 - 77 Зубков, 2:3 - 80 Приймак.

Попередження: Педро 15, Ігнатенко 21, Мартан 36, Гальчу 90.

Вилучення: Мартан 55

Нагадаємо, Динамо переграло Зорю, а Шахтар мінімально переграв Олександрію.

Джерело - Чемпіон.