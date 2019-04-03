ФК Львів у бойовому матчі програв Маріуполю

У 23 турі української Прем'єр-ліги ФК Львів вдома приймав Маріуполь.
Відкрив рахунок бразилець Ліпе. Далі хет-трик оформив маріуполець Олександр Зубков.
Коли здавалося що інтрига в матчі померла повернув її Владислав Приймак. Але більше голів команди не забивали. У підсумку 2:3 перемога Маріуполя.
Чемпіонат України, УПЛ
23 тур
3 квітня
ФК Львів - ФК Маріуполь ()
ФК Львів: Бандура, Борзенко, Парамонов, Насонов, Адамюк, Мартан, Сабіно, Ліпе, Алваро, Педро, Бруно
ФК Маріуполь: Гальчук, Полегенько, Чоботенко, Яворський, Кирюханцев, Федорчук, Ігнатенко, Чурко, Зубков, Сікан, Горбунов.
Голи: 1:0 - 22 Ліпе, 1:1 - 55 Зубков, 1:2 - 70 Зубков, 1:3 - 77 Зубков, 2:3 - 80 Приймак.
Попередження: Педро 15, Ігнатенко 21, Мартан 36, Гальчу 90.
Вилучення: Мартан 55
Нагадаємо, Динамо переграло Зорю, а Шахтар мінімально переграв Олександрію.
Джерело - Чемпіон.