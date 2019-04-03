Вилучення, пенальті та дубль Циганкова: Динамо здолало Зорю

Динамо в напруженому матчі здолало Зорю

У 23 турі Української Прем'єр-ліги луганська Зоря приймала київське Динамо.

Матч видався бойовим, а команди заробили на двох 10 гірчичників та догравали матч у неповних складах.

Відкрив рахунок Караваєв, а подвоїв перевагу Білий. Щоправда, потім завдяки голу Буяльського та дублю Циганкова кияни вирвали перемогу.

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Чемпіонат України, УПЛ

23 тур

3 квітня

Зоря — Динамо 2:3 (1:0)

Зоря: Махарадзе, Литвин, Хомченовський, Будківський (Іванович, 77), Луньов, Караваєв, Білий, Казаков, Сілас (Матеус, 60), Чеберячко, Кабаєв (Чечер, 71).

Динамо: Бойко, Вербич, Шепелєв, Шапаренко (Гармаш, 46), Циганков, Миколенко, Буяльський, Шабанов, Русин (Сідклей, 46), Кадар, Кендзьора

Голи: 1:0 - 32 Караваєв, 2:0 - 54 Білий, 2:1 - 58 Буяльський, 2:2 - 63 Циганков, 2:3 - 82 пенальті Циганков.

Попередження: Шапаренко 39, Сілас 43, Будківський 46, Кадар 48, Луньов 56, Кендзьора 56, Кабаєв 60, Білий 63, Чечер 82, Буяльський 84

Вилучення: Кадар 54, Білий 69.

Нагадаємо, Соль хоче потрапити до збірної Іспанії через Динамо.

Джерело - Чемпіон.