Збірна Португалії та Люксембургу не подали протести до УЄФА

Португалія вже не може подати заяву

Ні збірна Португалії, ні збірна Люксембургу не подавали протест в УЄФА через участь форварда збірної України Жуніора Мораеса в матчах відбору на Євро-2020.

Про це заявив Ігор Циганик в программі Циганик LIVE.

"На 17:00 за київським часом жодної скарги в УЄФА немає. Це точно можна сказати. Від Португалії її вже і не буде на 99,99%, тому що скаргу можна подавати протягом 24 годин після матчу", - сказав Циганик.

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"Люксембург зараз роздумує над подачею скарги. Чисто інтуїтивно вони розуміють, що виграти цю справу вони не повинні, але дуже великий тиск на Федерацію футболу Люксембургу з боку ЗМІ. Через цей тиск вони можуть зважитися на подачу протесту", - підсумував ведучий.

Нагадаємо, Федерація футболу Португалії збирається оскаржити натуралізацію футболіста, яка на їхню думку відбулася з порушеннями. Однак юристи пояснили, що натуралізація Мораеса була законною.

Джерело - Чемпіон.