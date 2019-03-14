У матчі Динамо - Челсі, який відбудеться сьогодні, киянам буде важче грати з резервістами ніж з основним складом синіх.

Таку думку висловив колишній гравець та тренер Динамо Анатолій Дем'яненко.

"Шансів у Динамо мало. Суперник у киян дуже сильний, вище класом - і це дуже помітно. Футболісти у Саррі досвідчені, обстріляні - не тільки в такому турнірі, як АПЛ, але і в єврокубках, і в збірних своїх країн. На такому рівні одна фізика не може все вирішити, тут ще й індивідуальну майстерність необхідно. У цьому плані Динамо буде не вистачати Вербича.

Якщо на гру в Києві вийдуть резервісти Челсі - це ще гірше. Ті, хто на заміні сидять, будуть рвати і метати в поєдинку з Динамо. Важливо, щоб кияни не боялися іменитого суперника. Результат не буде тиснути, а значить, є надія на те, що Динамо не програє", - сказав Дем'яненко.