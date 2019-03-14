Динамо - Челсі: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Сьогодні, 14 березня, Динамо в Києві проведе матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського Челсі.

Матч Динамо - Челсі покажуть в Україні. Пряма трансляція протистояння відбудеться на телеканалі Футбол 1.

Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Початок матчу о 19:55. Також трансляція буде доступна на сервісі Oll.Tv. Трансляція платна!

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Зазначимо, що на Чемпіоні ви зможете спостерігати за ходом поєдинку в режимі текстової онлайн-трансляції.

Джерело - Чемпіон.