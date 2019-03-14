Динамо - Челсі: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Мій профіль
Світоліна - Вондроушова: огляд двогодинного поєдинку
Сьогодні 11:05 116
Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі
Сьогодні 08:17 867
Динамо - Челсі: анонс та прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 06:48 5601
Динамо - Челсі: ОНЛАЙН
Сьогодні 05:00 336
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Сьогодні 00:00 49922 1
Барселона - Ліон 5:1. Відео голів
Вчора 23:56 4599
Баварія - Ліверпуль 1:3. Солодка помста від Клоппа
Вчора 23:55 3635
Ілієв сенсаційно потрапив на п'єдестал, українці не потрапили до залікової зони
Вчора 19:11 1195
Зінченко - лідер Манчестер Сіті за системою гол+пас серед захисників
Вчора 18:50 1772
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Вчора 09:19 10875
Навколо спорту
Блоги
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі Valeriy Ruchka
Вчора 09:19 10875
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
Вчора 08:10 671
Найкращі шайби першого раунду плей-оф УХЛ
Найкращі шайби першого раунду плей-оф УХЛ Максим Буйдин
12.03.2019 17:30 1521
Еротично і стильно. Дружина гравця збірної України приміряла брючний костюм на оголене тіло
Еротично і стильно. Дружина гравця збірної України приміряла брючний костюм на оголене тіло Максим Буйдин
12.03.2019 16:25 2179
Огляд 21-го туру УПЛ, ексклюзивне інтерв'ю Срни - Великий футбол
Огляд 21-го туру УПЛ, ексклюзивне інтерв'ю Срни - Великий футбол Максим Буйдин
12.03.2019 11:37 1161
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:35 Блог Звірячий данк від Бембро визнаний найкращим моментом дня в НБА 45
11:05 Теніс Світоліна - Вондроушова: огляд двогодинного поєдинку 116
10:51 Футбол Визначилися претенденти на звання найкращого гравця туру Ліги чемпіонів 213
10:35 Футбол Мессі розхвалив Роналду за хет-трик у ворота Атлетіко 605
10:29 Хокей Донбас - Білий Барс: онлайн-трансляція півфіналу УХЛ 441
10:10 Футбол Динамо - Челсі: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи 254
10:00 Біатлон Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція одиночної змішаної естафети 354
09:51 Автоспорт Помер директор Формули-1 519
09:25 Футбол Президент Ліона: VAR вплинув на результат. Нас покарали надмірно 547
09:07 Футбол Клопп прокоментував перемогу Ліверпуля над Баварією 501
08:44 Баскетбол Атланта Леня перемогла, Детройт Михайлюка програв. Результати матчів НБА 398
08:30 Футбол Головний тренер Баварії прокоментував поразку від Ліверпуля 1474
08:17 Теніс Світоліна пробилася до півфіналу турніру в Індіан-Веллсі 867
07:50 Футбол Вперше за 10 років у чвертьфіналі Ліги чемпіонів Англію представлять чотири клуби 852
07:35 Футбол Визначилися усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 1460
06:48 Футбол Динамо - Челсі: анонс та прогноз матчу Ліги Європи 5601
06:03 Хокей Кременчук в овертаймі обіграв Дніпро і зрівняв рахунок в серії 454
05:30 Футбол Барселона - Ліон 5:1. Огляд матчу 808
05:00 Футбол Динамо - Челсі: ОНЛАЙН 336
04:30 Футбол Баварія - Ліверпуль 1:3. Огляд матчу 635
03:38 Теніс Світоліна - Вондроушова: онлайн-трансляція 4397
01:50 Баскетбол Х'юстон - Голден Стейт: онлайн-трансляція матчу НБА 1228
01:35 Баскетбол Вашингтон - Орландо: онлайн-трансляція матчу НБА 1235
01:30 Баскетбол Оклахома - Бруклін: онлайн-трансляція матчу НБА 1436
00:00 Біатлон Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем 49922 1

Динамо - Челсі: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Сьогодні 10:10 254 0
Динамо - Челсі: де дивитися онлайн-трансляцію матчу Ліги Європи

Сьогодні, 14 березня, Динамо в Києві проведе матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти лондонського Челсі.

Матч Динамо - Челсі покажуть в Україні. Пряма трансляція протистояння відбудеться на телеканалі Футбол 1.

  Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Початок матчу о 19:55. Також трансляція буде доступна на сервісі Oll.Tv. Трансляція платна!

  Читайте такожДинамо - Челсі: анонс та прогноз матчу Ліги Європи

Зазначимо, що на Чемпіоні ви зможете спостерігати за ходом поєдинку в режимі текстової онлайн-трансляції.

Джерело - Чемпіон.

#Динамо, #Челсі, #Ліга Європи
Коментарі ()