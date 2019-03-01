Новачок Шахтаря радився про перехід з Костою

Новоспечений гравець Шахтаря Тете впевнений у правильності вибору під час переходу в Шахтар.

Про це заявив сам футболіст в інтерв'ю прес-службі клубу.

"Про переїзд в Україну швидко прийняв рішення. Це дуже хороша пропозиція для мене. Знаю, що зробив правильний вибір, перейшовши в цей клуб. Чи радився з Дугласом Костою перед переходом? Так, ми добре дружимо. Він говорив, що мені тут дуже сподобається, що тут дуже хороша країна", - заявив Тете.

Нагадаємо, Шахтар встановив шалену суму відступних за свого новачка.

Джерело - Шахтар.