Шахтар встановив шалену суму відступних за Тете

Шахтар встановив рекордну суму клаусули за новачка Тете.

Про це розвів генеральний директор клубу Сергій Палкін.

"Ми придбали Тете за 15 мільйонів євро. 10 мільйонів, отримані від продажу Ракицького, плюс додали частину від трансферу Фреда - і інвестували в придбання молодого талановитого футболіста. Віримо, що це наше майбутнє, що Тете виросте у велику зірку. Що стосується клаусули або відступних, то на сьогодні ми встановили рекордну для нас суму - 150 мільйонів євро", - сказав Палкін.