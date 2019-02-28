Шахтар оголосив про перехід Тете

Вінгер Греміо Тете продовжить кар'єру в Шахтарі. З футболістом підписаний контракт строком на 5 років.
Про це повідомляє офіційний сайт Шахтаря.
За інформацією Globo, гірники заплатили Греміо 10 мільйонів євро. Бразильський клуб отримає 15% від суми подальшого трансферу хавбека з Шахтаря.
⚡ "Шахтер" подписал пятилетний контракт с полузащитником Тете.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 28, 2019
Подробности – скоро на https://t.co/CXvLcWhJLS.
Нагадаємо, Тете отримуватиме солідну зарплату в Шахтарі. Також, екс-гравець Шахтаря може повернутися до національної збірної.
Джерело - офіційний сайт Шахтаря..