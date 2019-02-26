ЗМІ: Динамо проведе матч з Челсі з глядачами

Динамо оштрафують, але матч з Челсі, швидше за все, відбудеться з уболівальниками.

Про це повідомляє FootballHub.

Однак київський клуб буде змушений заплатити штраф за поведінку вболівальників під час матчу відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи з Олімпіакосом на НСК Олімпійський.

Розмір санкції не уточнюється. Раніше УЄФА відкрила справу проти Динамо за використання піротехніки, кидання на поле предметів, вибігання на поле і блокування сходових проходів.

FootballHub зазначає, що рішення у справі винесуть найближчим часом, а не 28 березня, як повідомлялося раніше.

Динамо прийме Челсі 14 березня о 19:55.

Джерело - FootballHUB.