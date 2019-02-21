Заховайло: Айнтрахт — відвертий фаворит

Шахтар не пройде до наступного раунду.

Так вважає футбольний агент В'ячеслав Заховайло.

Актуально: Айнтрахт — Шахтар: онлайн-трансляція

"Чи є що ловити українцям у Німеччині? Думаю, що ні. Айнтрахт – відвертий фаворит. Тим більше не буде грати Тарас Степаненко. Гірники зі схемою в три центральних оборонці поки не дуже добре виглядають. Принаймні на мій смак. Отож я думаю, що Айнтрахт переможе", - заявив Заховайло.