На матч Айнтрахт — Шахтар продані всі квитки

Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи Айнтрахт — Шахтар збере аншлаг.
Про це повідомляє прес-служба німецького клубу.
Усі квитки на гру продані. Коммерцбанк-Арена вміщує 51 тисячу глядачів.
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Das Spiel morgen ist übrigens ausverkauft! 🙌 Aber das war ja eigentlich eh klar... 🙃#SGEuropa #SGEShakhtar pic.twitter.com/AjkT2rS9Su— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) 20 лютого 2019 р.
Гра відбудеться 21 лютого о 19:55 за Києвом.
Нагадаємо, Шахтар приземлився у Франкфурті.
Джерело - Чемпіон.