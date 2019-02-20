Шахтар приземлився у Франкфурті. ФОТО

Шахтар прибув до Франкфурта на повторну гру 1/16 фіналу Ліги Європи проти Айнтрахта.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда о 13:00 приземлилася в Німеччині і взяла курсу не місцевий готель.

Вже о 19:30 відбудеться прес-конференція за участі головного тренера Паулу Фонсека і півзахисника Віктора Коваленка. О 20:00 відбудеться відкрите тренування команди на стадіоні.

Guten Tag! 📍 Франкфурт 🇩🇪 Приземлились в Германии!



Смотрите полный список игроков, которые могут принять участие в завтрашнем матче с «Айнтрахтом» ⬇https://t.co/bwxWcfgSSP pic.twitter.com/BxrBwrIBYZ — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 20 лютого 2019 р.

Сама гра відбудеться 21 лютого о 19:55.

Нагадаємо, в заявку потрапив 21 футболіст. Тим часом Срна спрогнозував, що Шахтар заб'є Айнтрахту.

Джерело - Шахтар.